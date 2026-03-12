Rusia planea incluir vacunas contra el cáncer en el programa de seguro médico en 2026

El Ministerio de Salud de Rusia planeó incluir las vacunas contra el cáncer en el programa de seguro médico obligatorio del país en 2026, informó la agencia de noticias rusa TASS.

Según un proyecto de resolución gubernamental, se espera que el programa de garantías estatales para la atención médica gratuita se amplíe para cubrir los tratamientos basados ​​en vacunas para pacientes con cáncer.

La nota explicativa del documento indica que la lista de servicios de atención médica de alta tecnología se complementará con nuevos métodos de tratamiento personalizados para pacientes con enfermedades oncológicas.

Según la propuesta, el programa incluiría terapia antitumoral basada en fármacos mediante vacunas de ARNm personalizadas, así como una vacuna peptídica personalizada contra el cáncer conocida como Oncopept.

Además, la inmunoterapia celular con componentes modificados genéticamente también se añadiría a la lista de tratamientos cubiertos, según Xinhua.

Se proponen estándares financieros separados para cada etapa del tratamiento debido a la naturaleza prolongada y costosa de la terapia, que dura más de seis meses e implica procesos de producción costosos, en particular para las vacunas de ARNm personalizadas, señaló el documento.

Las vacunas mencionadas en la propuesta están siendo desarrolladas conjuntamente por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Rusia, el Centro Nacional de Investigación Médica Radiológica y el Centro Nacional de Investigación Médica Oncológica Blokhin, dependientes del Ministerio de Salud de Rusia. (NA)