Alarma en Washington: un hombre se estrelló con su camioneta contra la reja de la Casa Blanca

La Policía de Washington informó que un hombre atravesó la barricada de la Casa Blanca con una camioneta y fue detenido este miércoles por la mañana.

Según el informe policial, el intento de ataque ocurrió a las 6.37 de la mañana, cuando el conductor atravesó la barricada ubicada sobre la avenida Connecticut.

Las autoridades detallaron que no hubo heridos y que el hombre que manejaba la camioneta se encuentra bajo custodia.

El Servicio Secreto, responsable de la seguridad presidencial, señaló en un comunicado que estaba “investigando un vehículo sospechoso. El conductor del coche ha sido detenido y está siendo interrogado”.

El presidente Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca, desde donde se prevé que parta alrededor del mediodía hacia el estado de Kentucky, una parada en su agenda de compromisos a nivel interno.

Washington se encuentra bajo medidas de seguridad reforzadas en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En enero pasado, un hombre fue arrestado por agentes del Servicio Secreto por supuestamente causar daños y romper ventanas en la residencia en Ohio del vicepresidente estadounidense, JD Vance, que no se encontraba en el lugar. (TN)