Cambio de época en Chile: Kast asumió como presidente con promesas de "mano dura" contra el crimen

El dirigente ultraconservador José Antonio Kast asumió este mediodía la Presidencia de Chile en un acto que se llevó a cabo en el Congreso de esa nación, ubicado en la localidad de Valparaíso.

Autoridades de Chile y visitantes de todo el mundo -entre los que se destacaron el presidente Javier Milei y la referente venezolana opositora María Corina Machado- presenciaron el traspaso del mando y la banda presidencial, de Gabriel Boric, presidente saliente, a Kast.

Tras las actividades protocolares, se cantó el himno y la concurrencia tributó un cerrado aplauso.

El mandatario saliente fue vivado durante toda la jornada, desde que se despidió por la mañana temprano en La Moneda y durante su desplazamiento desde Santiago hacia Valparaíso, ciudad portuaria a unos 120 kilómetros de la capital trasandina.

Ya en la ceremonia de asunción, la concurrencia coreó: “¡Presidente, Presidente!”, en honor al nuevo mandatario, Kast, quien asume como el más votado en la historia, de acuerdo con las estadísticas.

La transmisión de la Televisión Nacional de Chile (TVN) siguió atentamente durante toda la jornada la recepción de figuras internacionales, entre las que destacó especialmente a María Corina Machado, referente opositora de Venezuela, así como a Javier Milei, presidente de la República Argentina.

Milei estuvo acompañado por su hermana Karina y en varias ocasiones captó la atención de la prensa chilena, por sus constantes saludos y movimientos antes de la ceremonia de traspaso de mando.

Un hecho luctuoso empañó la jornada como fue el ataque a balazos que sufrió un carabinero en un episodio policial que se investiga, ocurrido en Puerto Varas.

Kast se refirió al hecho antes del acto de asunción -ocurrido en horas de la madrugada y protagonizado por sujetos que se hallarían en estado de ebriedad, según las declaraciones de las autoridades del orden- y prometió “mano dura” contra los delincuentes.

Boric, en tanto, habló más temprano y en su despedida se congratuló de haber servido al pueblo de Chile. (NA)