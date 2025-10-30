Una moto secuestrada y una persona aprehendida tras una serie de allanamientos

Una persona fue aprehendida esta tarde en el marco de allanamientos, por una investigación por robo, que llevó adelante personal policial de la Comisaría Quinta.

En el primero de ellos, en el domicilio ubicado en Roca y Río Atuel, se secuestró dinero en efectivo y se detuvo a Eduardo Aguirre, de 32 años.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego se hizo un allanamiento en Río Atuel al 600, donde se secuestró una moto Corven Triax sin dominio y con tambor de llave dañado, y que guarda relación con un robo agravado en jurisdicción de la Comisaría Séptimo.

La investigación está a cargo de la UFIJ N°11 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

El hecho inicial ocurrió el último martes 28 y se investiga el delito de robo agravado.