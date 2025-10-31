El bahiense Matías Zanotto comenzará a vivir el sueño de jugar en la NCAA

El bahiense posa para la foto con el plantel y camiseta número 15 de la Universidad de Augusta. Foto: augustajags.com

El bahiense Matías Zanotto, de 20 años y 2m02, le dio un cambio radical a su carrera deportiva en el básquetbol. Tras su paso por Cremona de Italia, este sábado podría disputar sus primeros minutos en el ámbito de la liga universitaria estadounidense (NCAA).

Su nuevo equipo es la Universidad de Augusta, que participará en la División II y cuyo debut se producirá este fin de semana en una doble presentación correspondiente a un torneo de pretemporada en Florida.

Mañana el rival de los Jaguares será Washburn (Florida), que fue el subcampeón de la pasada campaña, mientras que el domingo se enfrentarán a la Universidad Lubbock Christian (Texas).

En este certamen preparatorio, denominado Small College Basketball Hall of Fame Classic, participan 10 equipos provenientes de nueve estados y ocho conferencias de la División II.

Zanotto, quien se desempeña como alero, buscará no sólo estudiar sino buscar su lugar a nivel deportivo en otro nivel.

Durante su paso por Cremona, club de la máxima categoria de Italia (Serie A), disputó un minuto en la derrota de su equipo ante Brescia por 100 a 89, el pasado 10 de noviembre de 2024.

Su participación se destacó en el plantel de juveniles/promesas, donde fue en varias ocasiones protagonista y goleador en el torneo Next Generation.

También fue medalla de plata en el campeonato FIBa Américas U16 de 2021 con la selección Argentina.