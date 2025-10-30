Quién es el árbitro de la URBA que viene a dirigir la semifinal Sportiva-Sporting

El árbitro Simón Larrubia será el encargado de dirigir la semifinal de sábado venidero entre Sociedad Sportiva y Sporting de Mar del Plata, correspondiente al Regional Pampeano A de rugby.

Como ya informamos el partido se jugará a las 15 en La Carrindanga, es decir tres horas antes del inicio de la otra semifinal entre Mar del Plata Club y Universitario de Mar del Plata.

Larrubia, de 28 años, dirige no sólo en el Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) sino que lo viene haciendo también en el Súper Rugby Américas.

"Vengo de una familia que jugó al rugby toda su vida, este deporte lo vivo desde que nací y me encanta. Empecé en el 2016 ni bien volví de una gira con el CASI. Siempre me gustó referear cualquier partido que me pedían, dar una mano en el club. Siempre que estaba solo en casa hacía las señas como si estuviese en un partido, pero por diferentes motivos no había hecho el curso, y ese año me lo propuse y lo hice", recordó Larrubia en una entrevista para URBA.

Justamente fue uno de los jóvenes árbitros que, con 20 años, logró dirigir partidos de Intermedia y en el grupo G2 de Primera.

Por otra parte, para la otra semifinal fue designado Santiago Bevaqua, silbato de la Unión de Rugby del Sur.

Resta que la unión local confirme a los jueces asistentes para el partido en nuestra ciudad, que significará la sexta semifinal para Sociedad Sportiva.