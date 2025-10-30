Preocupación por la salud de Jorge Rial tras su reciente ausencia en Argenzuela: qué le paso

Jorge Rial generó preocupación al ausentarse en Argenzuela el pasado martes y miércoles, el ciclo que conduce en C5N, por un problema de salud y consejo médico.

Según lo que trascendió, el periodista terminó su ciclo radial del martes sintiéndose débil y sin fuerzas, razón por la cual el grupo médico que lo asistió le recomendó tomar reposo y no presentarse en su programa televisivo hasta recuperarse.

El miércoles, Rial volvió a presentarse en el ciclo que conduce en Radio 10 y aclaró lo sucedido: “Ayer falté a la tele, les pido disculpas, un pequeño cuadrito de anemia, y estoy muy cansado y me pidieron un poquito de reposo”.

“Intenté salir un poco de la actualidad, y qué sé yo…”, reconoció el periodista, quien confesó que buscó presentarse en su segundo turno, pero que el cuerpo le jugó una mala pasada, razón por la cual decidió tomar el consejo y no asistir a su programa televisivo.