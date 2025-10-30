Los polémicos posteos en redes de Flamengo con cargadas a Racing y a Costas

Tras la eliminación de Racing de la Copa Libertadores después del empate de anoche ante Flamengo de Brasil en el Cilindro, una de las cuentas oficiales del club brasileño realizó polémicos posteos en sus redes sociales.

La cuenta @Flamengo_en para el público de habla inglesa, una de las tres con tilde azul que tiene el "Fla" en la red social X (ex Twitter), efectuó dos publicaciones ofensivas para el hincha albiceleste, tras el partido que terminó 0 a 0 y que clasificó al club rojinegro por haber ganado 1-0 en el partido de ida.

El primer posteo es una cargada al entrenador Gustavo Costas, remitiendo a la frase que dijo en su momento: "Vamos a ir a Lima".

Tomaron un posteo del periodista Gastón Edul citando al DT y le agregaron una foto de la estación de subte porteño: "This one, right?" (¿Este, correcto?)".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Poco después luego publicaron una fotografía que es la principal de esta nota, en la que se observa que una calle lindera al Cilindro de Avellaneda tiene una calle aledaña llamada "Flamengo".