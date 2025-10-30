Demoran a un menor armado y a un joven con una moto sin papeles

La Policía demoró a dos jóvenes tras interceptarlos cuando llevaban una motocicleta a tiro y halló un arma de fuego en poder de uno de ellos.

El procedimiento se realizó anoche, luego de que el sistema de monitoreo urbano alertara sobre la presencia de dos personas que trasladaban una moto por calles Lainez y Paroissien. Ante la señal, un móvil policial acudió al lugar y logró interceptarlos en Haití y Paroissien.

Durante el cacheo preventivo, los efectivos secuestraron una pistola TALA calibre .22 con dos cartuchos en el cargador, que estaba en poder de un menor de 17 años, cuya identidad no fue suministrada por razones legales.

El joven fue aprehendido, mientras que el acompañante, Lautaro Giménez (20), fue trasladado a la dependencia policial para su correcta averiguación de identidad.

Por su parte, la motocicleta fue retenida por personal de Tránsito Municipal debido a la falta de documentación, aunque se constató que no registraba impedimentos penales.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1.