Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.466,03 para la venta y de $1.411,41 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,23% en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue marcó $1.470,00 (-0,34%) para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.455 (-0,30%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, llegó a $1.898,00 (0,00), el MEP cotizó a $1.471 (+0,10%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.489 (+0,20%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posicionó en 673 puntos básicos (+1,00%)