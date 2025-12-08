Grosero error y fórmula repetida en Estudiantes para ganar el clásico: "Lo practicamos bastante, que se siga dando"

El triunfo de Estudiantes en el clásico ante Gimnasia por 1-0 no sólo sirvió para depositar al Pincha en la final del Torneo Clausura ante Racing, sino que además demostró que lo practicado en la semana sirve para los domingos.

Así lo dejó en claro Tiago Palacios, autor del tanto del triunfo, quien reveló que, a pesar del error defensivo del León, con Edwuin Cetré practican el desborde y centro que ya les dio rédito en dos partidos de los playoffs.

"Lo hablamos con Edwuin y en la semana lo practicamos bastante. Por suerte se dio en estos dos últimos partidos, esperemos que se siga dando", expresó el 10 del León, con la victoria ya consumada.

Es que, si bien Renzo Giampaoli falló en el corte, el desborde de Cetré con centro para el ingreso de Palacios ya redundó en goles ante Central Córdoba y Gimnasia con los mismos protagonistas.

Al margen de la coincidencia en la jugada del gol, lo cierto es que Palacios dejó en claro que la actitud fue clave en el triunfo ante el eterno rival.

"Tuvimos muchísima actitud. En los clásicos no importa tanto la táctica, hay que meter... Queríamos estar en la final y lo logramos de buena manera", señaló.

Al mismo tiempo, el mediocampista del conjunto de Eduardo Domínguez reflexionó sobre lo que significa ser finalistas del Torneo Clausura, tras una serie de semanas movidas por las sanciones recibidas, tras el pasillo de espaldas ante Rosario Central.

"Está claro lo que viene pasando... Es un desahogo para todos. Estamos muy contentos y espero que los hinchas también. Que confíen, que vamos a dejar todo en la cancha. Ojalá se pueda dar", concluyó.