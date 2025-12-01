Llegó al Garrahan un dispositivo tecnológico para tratar el cáncer infantil

Un acelerador lineal de última generación diseñado para el tratamiento niños con cáncer llegó al Hospital Garrahan, centro de salud que cuenta con el único servicio de radioterapia pediátrica del país y la incorporación de esta tecnología marca un antes y un después en el tratamiento de estos pacientes en Argentina y la región.

Así lo indicó la entidad en un informe en el cual indicó que se trata del nuevo acelerador lineal Elekta Evo que ingresó al centro pediátrico distribuido en cajas y en tres grandes camiones, durante un operativo del que participaron alrededor de 15 operarios y técnicos encargados de llevar a cabo y supervisar una misión tan importante.

“Estamos recibiendo en el Garrahan un equipo médico que cambia para siempre el tratamiento del cáncer infantil en la Argentina. En este hospital atendemos al 50% de los niños con cáncer del país. Una de cada dos familias que atraviesan un momento tan difícil vienen acá, a este hospital”, indicó César Avellaneda, miembro del Consejo de Administración del Hospital, uno de los que presenció la llegada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, estuvieron la presidente del Consejo de Administración, Dra. Mariel Sánchez, el consejero Dr. Jorge Menehem, el director médico ejecutivo, Dr. Mariano Pirozzo, el director de servicios técnicos, Darío Filippo, y la jefa del servicio de Radioterapia, Natalia Pinto.

La adquisición del equipamiento que permitirá ofrecer tratamientos de radioterapia más precisos y seguros para niños y adolescentes con cáncer de todo el país se enmarca en el Plan de Obras hospitalario recientemente anunciado y en el Plan Nacional de Medicina Nuclear, impulsado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

“La incorporación del acelerador lineal Elekta EVO reafirma nuestro compromiso de ser el mejor hospital pediátrico de América Latina, y con brindarle a nuestros pacientes la mejor atención posible. Es la tecnología más precisa y segura del mundo, diseñada específicamente para pacientes pediátricos”, agregó Avellaneda.

Desde el Garrahan se indicó además que el hospital viene trabajando desde hace meses en el área donde va a operar este equipo readecuando salas, reforzando infraestructura y preparando cada espacio, mientras que el jueves pasado empezó la etapa de montaje, de calibración y de capacitación de los profesionales que manejarán esta tecnología y, por último, la activación.

En tanto, la Dra. Pinto destacó que: "El servicio de radioterapia pediátrica del Garrahan es único en el país. Aquí tratamos a la mitad de los niños con cáncer de Argentina con una tasa de sobrevida de más del 70% a cinco años, comparable con los mejores centros del mundo”.

La médica dijo que “la calidad de atención en este caso está muy ligada al recurso tecnológico, por eso la incorporación de un acelerador lineal de este tipo va a mejorar la calidad de atención y nos permite ratificar nuestro compromiso con la excelencia en el tratamiento de niños con cáncer”.

Los beneficios del acelerador lineal

El acelerador lineal Elekta EVO es un dispositivo de última generación diseñado específicamente para el tratamiento de pacientes pediátricos. Entre sus principales beneficios se destacan: