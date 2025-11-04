Anuncian "un aumento salarial histórico" del 60% para los trabajadores del Hospital Garrahan

El Gobierno confirmó un “aumento histórico” cercano al 60% en la asignación básica para los trabajadores del Hospital Garrahan.

Según informaron a través de un comunicado, se trata de un incremento para el personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución.

“Desde el 10 de diciembre de 2023, con el inicio de la nueva gestión nacional, el Garrahan comenzó un proceso profundo de orden, transparencia y eficiencia”, comienza el texto que se publicó en las redes oficiales del centro de salud pediátrico.

Tras ello, se destacó el aceleramiento del “bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial”. Esto, señalaron desde el Gobierno, “se logró con recursos propios y sin afectar la sostenibilidad del hospital”.

“Hoy, gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolida con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica”, detallaron.

Ante esto, se destacó que “en el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.

Asimismo, resaltaron que el aumento es un “reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos”, incluso, señalaron, “en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política, afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños”.

Sobre el final del comunicado se aclaró que en los próximos días el personal del centro médico podrá ver impactado el aumento retroactivo a octubre y destacaron que “el Garrahan ya cuenta con los recursos necesarios para adelantar el pago mientras llegan los fondos del Gobierno Nacional”.

“Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven. El Garrahan crece y demuestra que con responsabilidad y eficiencia, el mérito y el esfuerzo vuelven a tener sentido“, completaron

Hace dos semanas fue el último paro y movilización de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), junto a otros sectores del equipo de salud del centro médico por la falta de implementación de la Ley de Emergencia Pediátrica.