Desde el Gobierno indican que la demora del acuerdo con EE.UU es por agenda

El canciller Pablo Quirno aseguró que el acuerdo comercial con los Estados Unidos “está prácticamente cerrado”, luego de que se anunciara hace más de un mes, pero que se postergara su firma definitiva.

El ministro de Relaciones Exteriores se expresó así al asistir a la Cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

“Lo que estamos esperando es una definición de agendas para la firma y para lograr una fecha de firma y terminar”, sostuvo el canciller en declaraciones al canal TN.

En tanto, Quirno pidió “entender que también que Estados Unidos está negociando con otros cien países del mundo y, en ese sentido, la agenda de ellos está un poco más ocupada” que de la Argentina.

“Somos muy optimistas de que es un acuerdo que se va a firmar prontamente y que va a traer muchísimos beneficios para todos”, resaltó el ministro del gobierno de Javier Milei. (N/A)

