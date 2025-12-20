Lula se pronunció sobre la demora del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se lamentó hoy por la postergación de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), luego de más de dos décadas de negociaciones entre ambos bloques.

En su discurso durante la 67° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, en Foz de Iguazú, el mandatario dijo que en una carta los presidentes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, Ursula Von der Leyen y António Costa, respectivamente, le manifestaron que el tratado podrá ser firmado en enero.

Lula dijo que tras 26 años de negociaciones, esperaba firmar finalmente el acuerdo de asociación con la Unión Europea este sábado, y sostuvo que "diversificar las alianzas es la clave para la resiliencia de nuestras economías".

"Teníamos en nuestras manos la oportunidad de transmitir al mundo un mensaje importante en defensa del multilateralismo y fortalecer nuestra posición estratégica en un escenario global cada vez más competitivo", señaló.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Lamentablemente, Europa aún no se ha decidido. Los líderes europeos pidieron más tiempo para discutir medidas adicionales de protección agrícola”, señaló Lula.

Según el presidente brasileño, solo en los diez primeros meses de 2025 el flujo comercial externo del Mercosur superó los 630.000 millones de dólares, por lo que "el mundo busca al Mercosur".

Además, Lula informó que el Mercosur aceptó la adopción de cuotas para productos agropecuarios y el establecimiento de un mecanismo de salvaguardias, resguardando el derecho de reciprocidad, y se alcanzó un entendimiento ventajoso para ambos lados.

Luego confió que "Tuve una conversación telefónica con (Giorgia) Meloni, ella me dijo textualmente que a principios de enero estará lista para firmar. Si ella firma y solo falta Francia, según Von der Leyen y António Costa, no habrá posibilidad de que Francia por sí sola bloquee el acuerdo". (N/A)