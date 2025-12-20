Milei: “La integración debe estar al servicio del libre comercio, no de la burocracia”

El presidente Javier Milei afirmó que el Mercosur “necesita una reforma institucional e integral” y sostuvo: “La flexibilidad es un activo, no una amenaza”.

Durante su disertación en la cumbre que se realiza en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, Milei agradeció el recibimiento por parte de Brasil, saludó a sus pares Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay) y José Raúl Mulino (Panamá), al tiempo que volvió a felicitar al pueblo chileno por “la jornada ejemplar” en la que resultó mandatario electo José Antonio Kast, a quien definió como “mi gran amigo”.

“La nueva Sudamérica viene del futuro. Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mastil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen”, inició el jefe de Estado.

Acompañado del canciller, Pablo Quirno, Milei recriminó que “no hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica”, como así tampoco “apertura suficiente al mundo”, al considerar que el Mercosur no cumplió con ninguno de los objetivos para la región.

En este sentido, subrayó: “Sí hay una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma. La realidad no se discute, se mide”.

Milei abogó por “una reforma institucional e integral”, la cual debe “reducir el costo económico” del bloque y manifestó: “La integración debe estar al servicio del libre comercio, no de la burocracia”.

Además, sentenció “la flexibilidad es un activo, no una amenaza”, por lo que “la rigidez solo puede traer estancamiento”: “Es una herramienta concreta para adaptarnos a un entorno internacional que evoluciona mucho más rápida que nuestra respuesta colectiva”.

Según el mandatario, cuando el Mercosur “intenta avanzar de forma monolítica, se pierden las oportunidades” y citó el ejemplo del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) que se postergó hasta enero.

“Tras décadas de negociaciones, no pudimos materializar un acuerdo comercial. El tiempo que transcurrió no responde a la necesidad de nuestras naciones”, consignó.

Milei enfatizó sobre la lucha contra las problemáticas como la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico, al referirse al caso de Venezuela, que se encuentra suspendida del Mercosur, y calificó de narcoterrorista a Nicolás Maduro.

“Argentina saluda a la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”, expresó el libertario, quien volvió a exigir por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y felicitó a la líder opositora María Corina Machado por obtener el Premio Nobel de La Paz.

Asimismo, destacó la incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur y agradeció el apoyo por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas. (N/A)