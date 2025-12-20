Milei participa de la cumbre del Mercosur en medio de nuevas demoras del acuerdo con la UE

"La idea es que vuelva a plantear las bondades de libre comercio", dijeron desde la Rosada

El presidente Javier Milei llegó este sábado a Brasil para participar de la cumbre del Mercosur, en un contexto regional marcado por nuevas postergaciones en la firma del acuerdo comercial entre el bloque sudamericano y la Unión Europea, que ahora quedó virtualmente corrida para 2026.

Pese a los contratiempos, desde Bruselas hubo un movimiento clave: la Comisión Europea reactivó la hoja de ruta del entendimiento y puso una nueva fecha tentativa para la firma. El 12 de enero aparece como el día señalado, con Paraguay como país anfitrión del eventual acto formal.

La redefinición del calendario se produjo luego de que el Ejecutivo comunitario debiera retroceder con los tiempos previstos, ante la falta de consenso interno. Francia e Italia volvieron a marcar la cancha y bloquearon la decisión, presionados por sectores rurales que rechazan el acuerdo por su impacto en la producción agropecuaria europea.

La agenda de Milei en la cumbre

La jornada del mandatario argentino en Foz de Iguazú comenzó temprano. A las 9 de la mañana arribó junto a los jefes de Estado y delegaciones de los países miembros y asociados del Mercosur. Media hora después se realizó la foto oficial y, a las 9.40, se dio inicio a la sesión plenaria de la cumbre.

El momento central del día está previsto para el mediodía, cuando se llevará a cabo la ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Témpore del bloque, que pasará de Brasil a Paraguay.

Milei fue recibido por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y compartirá el encuentro con los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; y con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, que participa por primera vez de este tipo de cumbres regionales.

Libre comercio, eje del discurso argentino

Se espera que el presidente vuelva a insistir con su postura de apertura económica y reclame una flexibilización del Mercosur. El planteo central apunta a reducir las trabas normativas que, según el Gobierno argentino, limitan la posibilidad de avanzar en acuerdos bilaterales con otros países y bloques.

Además del debate comercial, la agenda política incluirá la situación en el Caribe, con foco en la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela tras el despliegue militar ordenado por el gobierno de Donald Trump. La delegación argentina reiterará su denuncia por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Nicolás Maduro y volverá a exigir la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo.

Protestas en Europa y resistencia al acuerdo

Mientras tanto, el acuerdo UE-Mercosur sigue generando fuertes resistencias en Europa. En los últimos días, agricultores y ganaderos protagonizaron protestas masivas en Bruselas, en coincidencia con una cumbre de líderes de la Unión Europea. Hubo cortes de calles, un "tractorazo" de alto impacto, lanzamiento de alimentos y fuegos artificiales, y una respuesta policial que incluyó gases lacrimógenos y camiones hidrantes.

El reclamo apunta directamente contra el tratado de libre comercio con el Mercosur, al que sectores rurales —especialmente en Francia e Italia— responsabilizan por una eventual pérdida de competitividad y de ingresos. En paralelo, varios gobiernos europeos temen que el avance del acuerdo profundice el malestar social y termine fortaleciendo a fuerzas políticas de ultraderecha que capitalizan el descontento del agro.

Por ahora, el entendimiento sigue avanzando a paso lento, entre presiones cruzadas y negociaciones contrarreloj. Y en ese tablero, la cumbre del Mercosur vuelve a ser una pieza clave, aunque el acuerdo definitivo todavía no tenga fecha firme. (Ámbito)