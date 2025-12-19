Axel Kicillof volvió a cuestionar la marcha económica del Gobierno nacional
"Hace dos años sufrimos", dijo el gobernador al subrayar el bajo consumo en territorio bonaerense. Fue durante la presentación del operativo "De sol a sol".
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la política económica del presidente Javier Milei por la baja en el consumo y la producción industrial en el territorio bonaerense.
Su discurso se produjo en el marco de la presentación del operativo De sol a sol, en Santa Clara del Mar, por la temporada turística de 2026, que volverá a tener al turismo emisivo como uno de los principales aristas a tener en cuenta para medir su éxito.
"La provincia de Buenos Aires es la principal provincia productiva, industrial, agropecuaria y turística del país. Somos una provincia por su esencia, historia y cultura de la producción y del trabajo", señaló.
En ese contexto, el mandatario provincial apuntó que "sin embargo, hace dos años atravesamos y sufrimos la política económica del Gobierno", manifestó la máxima autoridad del territorio.
Durante la presentación realizada en la localidad balnearia, Kicillof remarcó que la administración de La Libertad Avanza "está divorciado del trabajo argentino, de la producción, de la industria y del turismo", por lo tal aseguró que la gestión peronista en la PBA "va a contramano de lo que plantea y realiza el Gobierno".
En tal sentido, el gobernador indicó la difícil actualidad que atraviesan los empresarios de la jurisdicción: "Tuvimos una mañana triste. Todos nos contaron problemas de rentabilidad, despidos, suspensiones y cierres", resumió. (con información de C5N)