El Gobierno asegura que la pobreza se redujo al 27,5% en el tercer trimestre del año

El gobierno de Javier Milei estimó que la pobreza se redujo al 27,5% de la población durante el tercer trimestre de 2025. Los datos surgen a partir de una proyección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) basada en información del Insituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según comunicaron del Ministerio de Capital Humano, los indicadores anotaron un descenso interanual de 10,8 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024 y de 27,3 unidades porcentuales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

“Asimismo, se estima que la indigencia bajó 3,8 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre del año anterior. Desde los inicios de ésta gestión, la pobreza extrema bajó 14,8 puntos porcentuales. Eso significa que millones de personas salieron de la indigencia”, informaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, a la vez señalaron que este índice descendió a 5,4%.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A la espera del dato de Indec

Los números difundidos por el Ministerio de Capital Humano fueron elaborados en base a datos relevados por el Indec. Por lo tanto, es de esperar que el informe de pobreza que publique el organismo muestre un resultado similar. De todas formas, habrá que esperar varios meses para confirmarlo, teniendo en cuenta que el informe oficial más reciente muestra datos correspondientes a los primeros seis meses de este año.

Sí es justo mencionar que ya en ese momento se divisaba una fuerte tendencia de caída de los niveles de pobreza. De acuerdo con el Indec, en el primer semestre de 2023 el 40,1% de la población era pobre; el dato se disparó a 52,9% en el período enero-junio del 2024 y luego bajó de forma pronunciada a 31,6% en los primeros seis meses de 2025.

Otro dato que juega a favor del Gobierno, es que en los últimos meses los salarios le han estado ganando a la inflación de los productos de primera necesidad, lo que de por sí es una condición fundamental para que baje la pobreza. En detalle, entre enero y septiembre de 2025 los salarios tuvieron una variación acumulada del 30,4%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) tuvieron subas del 17,5% y el 14,9% respectivamente. No es un dato menor, teniendo en cuenta que la CBA mide el total de gastos que debe tener una familia tipo durante un mes para no caer bajo la línea de la indigencia. La CBT, por su parte, representa el nivel de ingresos que debe tener un hogar para no ser pobre.

A lo largo del primer semestre se observó una ventaja de los sueldos por sobre ambas canastas y el resultado final fue una baja contundente de la pobreza. En el tercer trimestre la tendencia se mantuvo, por lo que el escenario jugó a favor de los números difundidos por el Ministerio de Capital Humano. De todas formas, una vez más, es el Indec el organismo que tendrá la última palabra.

Datos cuestionados

Como queda claro, los números del Gobierno nacional son coherentes con los del Indec, pero no todos están de acuerdo con los valores reflejados en los informes oficiales. Hace unas semanas, la Universidad Católica Argentina (UCA) cuestionó los resultados obtenidos por el organismo de estadísticas.

Lo que ocurre, es que el Observatorio de la UCA mide la pobreza de forma multidimensional y el Indec lo hace por ingresos. Esta vez, la casa de estudios dijo que los números oficiales del primer semestre sobrerrepresentaron el alivio social.

”Para corregir parte de este sesgo en la evolución de los indicadores de pobreza, el Indec debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas“, recomendaron.

“En contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa", criticó la UCA.

En otro orden, cabe resaltar que de quitarse los planes sociales, la pobreza llegaría al 42% y la indigencia al 14%. (Infobae)