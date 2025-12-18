La Unión Europea postergó para enero la firma del acuerdo con el Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, anunció este jueves que la firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE se postergará hasta enero, en un contexto de fuertes protestas de campesinos que se manifestaron en contra del tratado en Bruselas.

Una fuente diplomática dijo a la agencia AFP que los países del Mercosur fueron “informados” de la decisión. El voto en el Consejo de la Unión Europea y la posterior firma tendrían lugar a “principios de enero”, sin precisar una fecha concreta.

El tratado iba a ser firmado este sábado durante la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, en la que el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva entregará la presidencia pro témpore del bloque a su par paraguayo, Santiago Peña.

Por la mañana, Lula informó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le pidió postergar la firma del acuerdo. “Meloni me dijo que, si tenemos paciencia de una semana, diez días, un mes, Italia estará con el acuerdo”, dijo Lula en una rueda de prensa, tras confirmar un llamado telefónico este jueves con la jefa del gobierno italiano.

Por qué la UE postergará la firma del acuerdo con el Mercosur

Los países de la Unión Europea descartaron votar esta semana el acuerdo comercial con el Mercosur por el bloqueo de Francia e Italia y planearon postergarlo para que Roma estudie mejor el contenido del pacto, dijeron fuentes diplomáticas.

Esta opción sería aceptable para los países del Mercosur, indicaron las fuentes, pese a que Brasil, a cargo de la presidencia rotativa del bloque, había advertido que “no habrá más acuerdo” si no se firmaba este fin de semana.

La Comisión Europea quería que el pacto, que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, se sellara esta semana, pero el plan se vio trastocado después de que Italia se sumara a Francia para exigir un aplazamiento, con el fin de buscar mayor protección para el sector agrícola.

El gobierno de Meloni argumentó la falta de garantías adicionales en caso de que el sector agro de Italia se vea perjudicado por el tratado.

La precondición para el viaje de los presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea a Brasil para la firma este sábado era que los gobiernos dieran su visto bueno por mayoría cualificada (un 55% de países que representen a un 65% de la población europea), casi imposible dado el rechazo frontal de Francia y las dudas de última hora de Italia.

Este plazo adicional supone un revés para la Comisión Europea, Alemania, España y los países nórdicos, que deseaban que el acuerdo se rubricara en los próximos días.

La decisión europea se tomó en el marco de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los 27 países miembro de la UE que se celebra entre este jueves y el viernes en Bruselas.

En la capital belga hubo una masiva movilización este jueves en contra del acuerdo con el Mercosur. Los manifestantes tiraron bombas de humo y papas, y lanzaron pirotecnia. El enfrentamiento escaló cuando la policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Con dicho acuerdo, los europeos podrían exportar vehículos y maquinaria a los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. A cambio, facilitaría la llegada a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas de producción; algo que los agricultores europeos perciben con temor. (NA)