La foto que es toda una esperanza para Alpine en 2026

Reunidos con el equipo y junto a Flavio Briatore, los pilotos de Alpine: Franco Colapinto y Pierre Gasly. Fotos: Alpine.

Mañana, con el Gran Premio de Abu Dabi cuya largada se podrá ver en nuestro país a las 10, sólo quedará esperar la definición del campeonato. Salvo alguna catástrofe, Lando Norris es quien mejor perfilado está para coronarse por primera vez en su historia a bordo del McLaren.

La lucha será con Max Verstappen (Red Bull) y con Oscar Piastri (McLaren), quienes en ese orden se reparten también algunas posibilidades de coronarse.

Pero habrá otra carrera y será en la que varios pilotos buscarán la redención. Podemos citar aquí a Ferrari y también a Alpine, cuyos pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto largarán en los puestos 19º y 20º respectivamente.

Como vemos fin de semana tras fin de semana la temporada ha sido un fiasco para la escudería francesa desde el punto de vista del rendimiento de sus monoplazas A525 (muchos le quitan responsabilidad a los pilotos). Pero ya falta menos para la presentación del Alpine A526, que será presentado en Barcelona (España) el próximo 23 de enero.

Pero así como en lo deportivo la campaña es para olvidar, ha sido de valiosos aprendizajes tanto para sus pilotos como para el propio equipo. Acaso una temporada transición, de aprendizajes, para ver florecer mejores resultados a futuro.

Hay esperanza. Y eso es lo que hoy reflejó en sus redes sociales Alpine, con unos posteos resaltando el valor de la marca y del factor humano.

El mensaje es claro: más allá de las dificultades que se presentaron a lo largo del año, existe unión y fortaleza para pensar y trabajar en un mejor presente.

"Nuestro equipo de pista 2025. Nos reunimos para celebrar los esfuerzos de Enstone y Viry-Châtillon, que han trabajado incansablemente durante los altibajos de esta temporada", escribió la escudería, con la siguiente imagen a la que se hace referencia en la que junto a los coches aparecen Colapinto (derecha), Gasly y Paul Aron (primero desde la izquierda):