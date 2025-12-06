En duelo de argentinos, Joel Sclavi le ganó al bahiense Joaquín Moro

Titularidad y try para Joaquín en su debut europeo. Foto: Leicester Tigers.

Una nueva mención en su carrera deportiva agregó este sábado Joaquín Moro, al disputar su primer partido en una competencia europea de clubes.

Con Leicester Tigers (Inglaterra) el tercera línea enfrentó a La Rochelle (Francia), que se quedó con la victoria como local por 39 a 20 (17-13 el parcial).

Se jugó en el estadio Marcel Deflandre de la ciudad de La Rochelle, ante 18 mil personas, y fue arbitrado por el irlandés Andrew Brace.

Moro ingresó como octavo titular en el conjunto británico y aportó un try a los 28 minutos del primer tiempo, que con la conversión de Billy Searle permitió alcanzar el empate en 10.

En los locales participó el marplatense Joel Sclavi, pilar también de Los Pumas, quien formó como izquierdo titular. A diferencia de Moro (jugó los 80 minutos), El Toro Sclavi fue reemplazado a los 57m.

Este debut puso a Joaquín Moro en el selecto grupo de bahienses que disputaron alguna competencia internacional de clubes en Europa, como Bernardo Stortoni, Bruno Mercanti, Marco Ciccioli, Patricio Long, Gregorio Zabaloy, Federico Casteglioni y Nicolás Jurado.

En otros resultados de la ronda 1, Sale Sharks 21-Glasgow Warriors 26, Aviron Bayonnais 17-DHL Stormers 26, Saracens 47-AS Clermont 10, Vodacom Bulls 33-Bordeaux 46 y Leinster 45-Harlequins 28.

El próximo viernes 12 Leicester recibirá a Leinster en el estadio Mattioli Woods de Welford Road.