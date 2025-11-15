Cande Esandi, entre los playoffs con San Fernando, la primera gira y el sueño de Las Leonas

La bahiense Candela Esandi atraviesa un fin de año movido y cargado de emociones, entre la definición del Torneo Motropolitano con San Fernando y el sueño de ganarse un lugar en Las Leonas.

El equipo de la exjugadora de Sociedad Sportiva, que también cuenta con las locales Yazmín Pallottini y Valentina Costa Biondi, se medirá hoy ante River Plate por los cuartos de final del torneo más importante del país.

El encuentro se jugará desde las 13.30, podrá verse por Disney + y se desarrollarrá en el Parque Olímpico.

"Si nos va bien, se vienen las semanas más lindas del año. El torneo es muy largo y hay que disfrutar de esta etapa, se vive con muchas ansias", reconoció Candela, en diálogo con El Diario Deportivo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Me pasó que desde que estoy acá siempre jugamos playoffs (fue campeona en 2023), pero todos los años se vive diferente así que espero no acostumbrarme nunca porque no es algo normal", agregó Esandi en el programa que se emite de lunes a viernes -de 14 a 15- por La Nueva Play y puede verse por www.lanueva.com

Sanfer terminó tercero la fase regular y en caso de avanzar esta tarde, se medirá ante Lomas, que espera en una de las semifinales.

El otro cruce de cuartos lo animarán Italiano y Ciudad de Buenos Aires, de donde saldrá el rival de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires en la próxima instancia.

"Ya entrar a playoff, que lo vemos como algo normla, no lo es. Es un trabajo de muchos años del club y de las chicas y de un esfuerzo que se hace en todo el año. Se normaliza, pero estar ahí es muy imporante", remarcó Cande.

"Va a ser un partido duro, River es duro y cualquier cruce iba a serlo. No va a ser un partido abierto, ojalá que sí pero no creo. Va a estar difícil, pero preparamos todo muy bien así que espero que salga de la mejor manera", se ilusionó la exjugadora de Sportiva.

Además, analizó su crecimiento desde su llegada al Torneo Metropolitano, donde arribó en 2021 para jugar justamente en River.

"A comparación de primer año en el club, quizás antes no tenía una posición fija en la cancha y hoy sí me encuentro jugnado en la posición que a mi me gusta, que es de cinco. Estoy muy contenta por eso y disfrutándolo, porque me gusta mucho jugar en ese puesto", admitió.

Su mejora, durante este tiempo, no fue solo deportiva.

"Aprendí un montón de todos los lugares que estuve y de todos los entrenadores. Creo que soy una jugadora distinta a la que se fue de Bahía, también en cuanto a lo que es la cabeza. No digo que estoy 100% madura, pero sí lo que es mental aprendí y lo trabajé bastante", agregó.

"Quizás antes me frustaba muy rápido, o me enojaba con situaciones que se iban dando en el partido, que no valen la pena. Me distraen más a mi o me sacan del juego, de lo que merece la situación. Eso fue muy importante porque a veces me iba del foco del partido porque cualquier cosa", reconoció.

Su desarrollo como jugadora escaló tanto hasta ganarse un lugar en el proceso de entrenamientos en el seleccionado mayor de Argentina.

Esto, además, le permitió ser citada a la última gira internacional con Las Leonas en Estados Unidos y soñar con la chance de ganarse un lugar en la lista definitiva de la Pro League en diciembre.

"Estoy muy contenta con eso, también que pude ir a la gira de Estados Unidos. Además del hockey, me sirivió para conocer más a las chicas", contó Candela.

"Estoy disfrutando la oportunidad -agregó-, dando todo al 110%. Por suerte tengo la posibilidad de seguir en el proceso, ahora a fin de año se entrega la lista para la Pro League. Pero bueno, lo estoy disfrutando, es cansador pero a la vez se disfruta. Estoy muy contenta".

Durante su estadía en norteamérica, Argentina realizó una serie de amistoso ante el elenco local, a modo de preparación.

"La gira estuvo muy buena, pudimos hacer varios amistosos contra Estados Unidos y yo, que no había tenido amistoso internacionales, noté la diferencia. La verdad que tienen otra intensidad y eso está bueno para ir sumando y aprendiendo. También aprendere de la rutina, del día a día, con compañeras que están hace años en el Seleccionado. La verdad que me sumó mucho esa experiencia"

Tras esa primera experiencia, Cande buscará ganarse su lugar entre las elegidas para la primera ventana del torneo internacional y lograra así su debut absoluto en Las Leonas.

"Ahora que ya estoy hace mas tiempo en el proceso sí quizás es un objetivo poder pertencer a la lista. Pero sé que somos muchas jugadoras y que todas lo estamos dando todo, pero yo creo que más allá de estar en la lista o no, quedarme tranquila conmigo de que es lo que quiero, de que lo estoy disfrutando y lo voy a dar todo. Si se da, será una alegría enorme y sino seguir", admitió.

Mirá la nota completa: