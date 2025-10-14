Esandi, Costa Biondi y Larsen, convocadas para la gira con Las Leonas

De izquierda a derecha: Candela Esandi, Valentina Costa Biondi y María Emilia Larsen.

Con dos bahienses y una montehermoseña en el equipo se conoció hoy la lista de jugadoras convocadas para viajar con el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped.

Las "nuestras" elegidas para la gira con Las Leonas son las bahienses Valentina Costa Biondi y Candela Esandi y la montehermoseña María Emilia Larsen.

El combinado nacional concentrará en Estados Unidos, del 18 al 30 de este mes con vistas a una serie de amistosos con el combinado local.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara hará base en la Universidad de Carolina del Norte, en Charlotte.

En cuanto a competencia oficial, Argentina se preparará para el comienzo de la Pro League 2025/26, que iniciará en Rosario del 9 al 14 de diciembre, y pondrá en juego la clasificación a los Juegos Olímpicos 2028.

Además, el próximo año, Las Leonas disputarán el Mundial en Países Bajos y Bélgica.

*Un gran premio

Candela Esandi, surgida en Sociedad Sportiva, con paso en River y actualmente en San Fernando, disfrutará de su primera gira con el seleccionado Mayor luego de participar de distintas etapas de preparación, así como también lo hicieron con Las Leoncitas tiempo atrás.

En lo inmediato, la jugadora del Mayor de Bahía, viene de ser subcampeona del Súper 8 con San Fernando, compartiendo equipo con Valentina Costa Biondi y Yazmín Pallottini.



Valentina, en este caso, continúa con su participación en el combinado nacional, con el que supo ser medallista olímpica y doble campeona panamericana.

Larsen, delantera de Atlético Monte Hermoso, suma una nueva convocatoria luego del alternar en el plantel desde su debut (con gol) a fines del año pasado.

Tanto Valen como Mari formaron parte también de la gira realizada en abril por España.

Pasando en limpio, las elegidas para Estados Unidos son: Cristina Cosentino (Banco Nación), Lourdes Pérez Iturraspe (SIC), Sofía Cairó (Mariano Moreno), Valentina Costa Biondi (San Fernando), Valentina Férola (Italiano), Agustina Gorzelany (San Martín), Sofía Toccalino (St. Catherine's), Agostina Alonso (Banco Nación), Candela Esandi (San Fernando), Victoria Miranda (Ciudad), Victoria Sauze (Tucumán Rugby Club), Eugenia Trinchinetti (San Fernando), Julieta Arcidiácono (Banco Provincia), Brisa Bruggesser (Ciudad), María José y Victoria Granatto (Santa Bárbara), María Emilia Larsen (Club Monte Hermoso) y Aylín Ovejero (Lomas).

(Fuente: ESPN)