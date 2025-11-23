Con las tres bahienses como figuras, San Fernando se metió en la final del Torneo Metropolitano

Abrazo bahiense y finalista: Cande Esandi, autora del último penal, abraza a Yaz Pallottini, quien atajó dos shoot out en la definición. Fotos: Leito Fotografía

Con las tres bahienses del equipo como figuras y con participación clave, San Fernando se metió ayer en la final del Torneo Metropolitano, el certamen de clubes más importantes del país y uno de los más prestigiosos del mundo.

Las locales Valentina Costa Biondi, Candela Esandi y Yazmín Pallottini tuvieron un papel preponderante en el triunfo del tricolor ante Lomas Athletic, último campeón de la competencia y al que venció por shoot out (4 a 3), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

A falta de un minuto para que finalice el juego, Costa Biondi igualó el marcador con un gol de córner corto, en el partido disputado en Parque Roca.

Para Lomas había abierto el marcador Celina Di Santo.

Valentina Costa Biondi grita con el corazón el gol del empate.

Cande Esandi espera para abrazar a Micaela Retegui, mientras Pallottini celebra en el fondo.

Luego, en la definición por penales australianos, Pallottini fue figura atajando dos envío en la tanda (a Moreno Bouza y Di Santo).

Además, Esandi fue la encargada de sellar el triunfo anotando el último y decisivo penal de la tanda.

Con este triunfo, San Fernando, con las tres jugadoras bahienses, definirá el título ante Italiano que eliminó a Geba (también por penales: 4 a 3, tras empatar 2 a 2) y se metió por primera vez en su historia en la final, que se jugará el sábado 29.

