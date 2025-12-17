Tras una serie de idas y vueltas, la CGT va al Senado por la reforma laboral

Tras una serie de idas y vueltas con acusaciones y versiones cruzadas, la CGT confirmó su asistencia en la tarde de este miércoles al Senado para exponer sobre la reforma laboral.

“Vamos a ir a las 19 si nos dejan entrar”, indicaron fuentes de la CGT, después de que los propios dirigentes sindicales hubieran deslizado que la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, no los había invitado.

La razón por la cual la CGT puso en duda su presencia en la Cámara alta surge por la supuesta falta de una invitación formal al plenario de comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Por haber impugnado la composición de las comisiones más temprano, el peronismo no invitó a la central obrera. Disponía de cinco lugares en el panel. La propia Bullrich llamó a uno de los representantes del triunvirato para invitarlo de manera formal.

La respuesta que había obtenido la ex ministra de Seguridad por parte de la CGT fue que se presentarían en el Senado luego de la movilización dispuesta para mañana, al rededor de las 18. (con información de NA)