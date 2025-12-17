El secretario de Trabajo defiende la reforma laboral en el Senado ante las críticas del kirchnerismo

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la reforma laboral en el Senado ante las críticas del kirchnerismo: “Esta ley claramente va a aplicar para los nuevos trabajos, y efectivamente los trabajos anteriores tienen los derechos consagrados en su legislación”.

El funcionario dijo además que se trata de un proyecto “equilibrado”, en su exposición en comisiones de la Cámara Alta, de Trabajo y Presupuesto. Previamente el legislador peronista, Mariano Recalde, planteó que la iniciativa tiene “revanchismo patronal”.

Cordero aclaró: “Esta ley claramente va a aplicar para los nuevos trabajos, y efectivamente los trabajos anteriores tienen los derechos consagrados en su legislación. Lo que sí sucede es que hay algunos institutos que están previstos para una aplicación retroactiva como los juicios pendientes".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El funcionario planteó además: “El proyecto de ley es equilibrado. Fue analizado durante mucho tiempo y se realizó con un pedido de (la ministra de Capital Humano). Sandra Petrovello, para que se conservaran los derechos esenciales. Este proyecto conserva los derechos esenciales de los trabajadores”.

El secretario de Trabajo destacó las claves de la iniciativa que impulsan: “Lo que nosotros estamos buscando es fomentar que las cargas no sean tan fuertes que lleven a que las personas de manera deliberada o por necesidad, trabajen de manera irregular porque eso no está bien”.

Cordero dijo que en el proyecto se busca “la reducción significativa de los costos adicionales que llevan a una informalidad en el mundo del trabajo”, y que apuntan a ”que las soluciones lleguen al mundo real, al mundo laboral”.

El funcionario destacó además que “para que haya una persona trabajando alguien tiene que contratarla" y planteó: “La imposición no forma parte de la libertad de la contratación. La libertad de la contratación tiene que tener reglas claras, que nos lleven a que haya un fomento y no un estancamiento”.

Cordero dijo que el proyecto apunta a que “haya elementos de confianza entre las partes”: “Es un trabajo técnico y desarrollado donde participaron diferentes ministerios y actores. Se avanzó hacia un esquema que permitiera un proyecto claro y conciso para dar certeza a las relaciones laborales. Terminar con los equívocos que derivaban en reclamos judiciales y generaban incertidumbre y, en la práctica, llevaban a que no hubiera trabajo en el país”.

El funcionario planteó: “Este proyecto de modernización es para que la creación de empleo sea formal y genuina, las reducciones que se buscan son para dar fuerza a quienes tienen que contratar y para que puedan ser sostenibles en el tiempo”.

Duras críticas del kirchnerismo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno: “Revanchismo patronal”

Recalde, del bloque K en el Senado, le hizo duras críticas al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno: “Todas a favor del empleador, del empresario, no hay equilibrio en esta ley. Es un ensañamiento contra los trabajadores, es maldad, es revanchismo patronal”.

El senador peronista consideró además que “una ley laboral nunca generó empleos, nunca una ley laboral que reduzca derechos generó puestos de trabajo", y advirtió: “El empleo no está estancado, está en caída, están cerrando empresas. Según ARCA desde que Javier Milei es presidente cerraron 22.000 empresas”. (TN)