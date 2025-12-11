El exconcejal radical Pablo Daguerre asumirá este viernes al frente de la OMIC

El exconcejal y extitular de la UCR de Bahía Blanca, Pablo Daguerre, asumirá este viernes como nuevo director de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

Según se anunció desde la comuna, la asunción se realizará a partir de las 9 en la sede del organismo (Donado 242), encabezada por la flamante titular del Concejo Deliberante, la edil Gisela Caputo.

Daguerre es periodista y abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires.

Militante desde hace años en el radicalismo bahiense, fue parte del equipo de prensa del bloque de diputados nacionales, concejal (2021-2025), vicepresidente del comité local (2022) y también presidente del partido (2023-2025).

La OMIC es un organismo público del Concejo Deliberante que defiende los derechos de los consumidores y usuarios en Bahía, ofreciendo información, asesoramiento y mediación gratuita para resolver conflictos con empresas y prestadores de servicios, actuando como autoridad de aplicación de leyes de consumo.