Tres personas fueron arrestadas durante un operativo policial

Tres personas que eran requeridas por la justicia fueron aprehendidas durante un operativo especial desarrollado en las últimas horas en jurisdicción de la comisaría Segunda.

Personal de esa dependencia, con el apoyo de efectivos de la UTOI y del Comando de Patrulla, llevaron adelante controles en el macrocentro, barrio Hospital y la zona de la estación noroeste.

Los voceros señalaron que en Sixto Laspiur y Blandengues interceptaron a un hombre de 38 años sobre el que pesaba un pedido de paradero elevado por el Juzgado en lo Correccional N° 1.

Luego, en Estomba y avenida La Plata, arrestaron a un sujeto de la misma edad que era requerido por la UFIJ N° 15 en una causa por robo agravado.

Finalmente, en Perú y Alvarado, detuvieron a un hombre de 42 sobre quien pesa un requerimiento judicial en una investigación que lleva adelante la UFIJ N° 3 por abuso.