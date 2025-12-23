Secuestro de material pirotécnico y clausura de comercios

El área comunal de Fiscalización llevó adelante operativos en distintos puntos de la ciudad en el marco de la campaña Fiestas sin pirotecnia.

Las inspecciones se realizaron a partir de denuncias recibidas a través de la línea 0800-666-2244. .

Como resultado, fueron clausurados seis comercios que no contaban con la habilitación municipal correspondiente ni con el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (ReBA), requisito obligatorio para la venta de bebidas alcohólicas.

Además, se procedió al secuestro de material pirotécnico en siete locales comerciales.

Desde el Municipio recordaron que en el distrito se encuentra vigente la Ordenanza Nº 11252, que prohíbe la fabricación, tenencia, guarda, acopio, depósito, venta y cualquier modalidad de comercialización —tanto mayorista como minorista—, así como el uso particular de elementos de pirotecnia o cohetería.