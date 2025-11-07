Un taxista usó el botón antipánico y logró evitar que le robaran con un cuchillo

Personal del Comando de Patrullas detuvo en la noche del jueves a una mujer que viajaba en un taxi y portaba un cuchillo de fabricación casera.

El conductor del vehículo sospechó que la pasajera podría tener intenciones de robarle y presionó el botón antipánico. Las fuerzas de seguridad arribaron al lugar (Tierra del Fuego 1043) y al querer identificar a la mujer, ésta se resistió e intentó agredir a los uniformados.

La aprehendida tenía en su poder un cuchillo de unos 40 cm y fue identificada finalmente como Noelia Gallardo de 43 años de edad, acusada del delito de resistencia a la autoridad y portación de arma blanca.