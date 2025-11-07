Bahía Blanca | Viernes, 07 de noviembre

La ciudad.

Un taxista usó el botón antipánico y logró evitar que le robaran con un cuchillo

El chofer sospechó de una pasajera y ésta fue detenida por fuerzas policiales que le confiscaron un cuchillo de 40 cm

El arma blanca encontrada en su poder

Personal del Comando de Patrullas detuvo en la noche del jueves a una mujer que viajaba en un taxi y portaba un cuchillo de fabricación casera.

El conductor del vehículo sospechó que la pasajera podría tener intenciones de robarle y presionó el botón antipánico. Las fuerzas de seguridad arribaron al lugar (Tierra del Fuego 1043) y al querer identificar a la mujer, ésta se resistió e intentó agredir a los uniformados.

La aprehendida tenía en su poder un cuchillo de unos 40 cm y fue identificada finalmente como Noelia Gallardo de 43 años de edad, acusada del delito de resistencia a la autoridad y portación de arma blanca.

 

