David Nalbandian, del spot "Dolores Argentina" para Cristina Kirchner a la foto abrazado con los Milei

El ex tenista David Nalbandian volvió a la escena política con una foto que generó un fuerte contraste con su pasado. El deportista cordobés se mostró sonriente y distendido junto al presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un encuentro en Miami.

La reunión se produjo en los camarines del American Business Forum, donde Nalbandian participó junto a las leyendas del tenis Rafael Nadal y Carlos Moyá. La imagen actual contrasta fuertemente con el explícito apoyo que el tenista brindó al kirchnerismo en 2007.

En octubre de 2007, en plena campaña presidencial de Cristina Kirchner, David Nalbandian fue una de las figuras centrales del spot "Dolores Argentina". El aviso, que comparaba el crecimiento del país post-2001 con la vida de una niña llamada Dolores, mostraba al tenista sentado en el sillón presidencial junto a otras personalidades como Estela de Carlotto y la "Tigresa" Acuña.

Esa cercanía se ratificó un mes después, en noviembre de 2007, cuando Nalbandian (tras ganar los Masters de París y Madrid) fue recibido en el despacho presidencial por Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En esa reunión, el tenista "se pronunció abiertamente como admirador del presidente y su esposa".

El encuentro con los Milei

Casi dos décadas después, Nalbandian se mostró en un tono igualmente amistoso con los nuevos ocupantes de la Casa Rosada. En el encuentro en Miami, el tenista le preguntó al Presidente "¿cómo están?".

Ante una broma sobre "hacer un dobles", Javier Milei respondió que él "sólo miraría. Sólo admiraría". Por su parte, Nalbandian aportó: "Cada uno en lo que sabe".

Durante la charla, Milei les explicó a los deportistas la importancia de las recientes elecciones legislativas, asegurando que la nueva conformación del Congreso "permitirá avanzar en las reformas" y "acelerar muchísimo más". (NA).