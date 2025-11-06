Robaron en El Cometa: "Nuestra escuelita es humilde, esto nos deja mal parados", dijo Daniel Rivera

"Nos entraron a robar. Se llevaron elementos deportivos que son muy valiosos para una escuelita de fútbol tan humilde como la nuestra. Esto es un paso atrás que nos deja mal parados y muy preocupados".

Consternado se mostró, por el robo que sufrió hoy la Escuelita de Fútbol de El Cometa (ubicada en Donado al 1800), su presidente Daniel Rivera.

"El salón está en construcción, no forzaron nada. Estimamos que entraron por un ventiluz y agarraron lo que teníamos para el día a día que usan los chicos, como pelotas, pecheras y elementos para hacer reducidos, como las tortuguitas. También una desmalezadora y gaseosas y hamburguesas que teníamos en la cantina para compartir el fin de semana con los chicos", se lamentó Rivera.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Esto pasó en la madrugada de hoy o a primera hora de la tarde. Los entrenamientos en el club son a las 18 y cuando llegamos nos encontramos con este panorama, nos rompió el corazón. Sacaron todo por una ventanita y pisaron el alambrado olímpico que da a calle Donado", remarcó.

"Es un bajón porque no nos había pasado. Conocemos a la gente del barrio, tienen a sus hijos jugando acá. Nuestro miedo es que se repita, porque aún no pudimos cerrar el espacio que está en construcción. No sabemos si hay alguna cámara que lo haya registrado", apuntó.

"Habían preparado para llevarse la garrafa y se ve que no la pudieron sacar. También nos rompieron la mesada, un daño innecesario", apuntó.

Rivera dijo que su mujer radicará la denuncia este viernes a primera hora en la Comisaría Primera.

"Ya estuvo el patrullero recolectando información, pasada las 20 horas. Tapamos los sitios más vulnerables porque nos queda ese miedo de que vuelvan otra vez", apuntó.