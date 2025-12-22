Proponen realizar sesiones en clubes y barrios durante 2026

El Concejo Deliberante analizar un proyecto de ordenanza para realizar sesiones en diferentes barrios, clubes, escuelas o sociedades de fomento durante 2026.

La iniciativa fue presentada por los concejales Emiliano Álvarez Porte y Gisela Caputo (PRO) y cuenta con la coautoría de Fabiana Úngaro, de la Coalición Cívica, y Carlos Alonso, de La Libertad Avanza. Se podría debatir en las próximas sesiones si logra el apoyo de la totalidad de los concejales.

Entre sus aspectos más destacados, la propuesta pretende sesionar al menos una vez por mes en diferentes lugares y para ello ordena una serie de medidas logísticas para ordenar los espacios y poder transmitir en vivo a través del canal de Youtube.

"La propuesta busca ordenar demandas barriales y sumar información concreta del territorio al tratamiento de temas locales, fortaleciendo el vínculo entre el Concejo Deliberante, los vecinos y las instituciones de cada barrio", explicaron los promotores de la idea.

El concejal Emiliano Álvarez Porte sostuvo que “este es un paso para que el Concejo vuelva a estar cerca de los vecinos. Sesionar en los barrios nos permite comprender mejor las problemáticas reales y trabajar con información directa del territorio. La política tiene que escuchar, estar presente y resolver.”

Por su parte, Gisela Caputo expresó que “la propuesta se inscribe en una línea de trabajo que apunta a fortalecer el vínculo institucional del Concejo Deliberante con los barrios. Incorporar instancias territoriales al trabajo legislativo permite ordenar demandas y enriquecer el debate sobre cuestiones que impactan en la vida cotidiana de los vecinos”.

Para que la iniciativa sea votada en breve, se necesita su tratamiento en alguna de las sesiones extraordinarias que se realizarán de aquí hasta marzo. Para ello, se requiere al menos de 8 firmas de concejales que propongan abordar el proyecto en ese período.