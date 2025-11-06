Bahía Blanca | Jueves, 06 de noviembre

14.0°

Bahía Blanca | Jueves, 06 de noviembre

14.0°

Bahía Blanca | Jueves, 06 de noviembre

14.0°
Punta Alta.

Secuestro de 11 motos y 2 autos y detención de un sujeto

Se llevó a cabo un mega operativo en distintos puntos de la ciudad.

Foto: Policía

El secuestro de 11 motovehiculos de distintas cilindradas, por diferentes tipos de faltas a la Ley 24.449 y 2 automóviles por falta documentación, fue parte del resultado del mega operativo llevado a cabo esta tarde por personal policial de Punta Alta, la FBA XXX Coronel Rosales, el cuerpo de inspectores de Tránsito municipal y Vialidad  Nacional.

Además, según indicaron fuentes oficiales, en el boulevard Avellaneda se procedió a la detención de un sujeto, identificado como Alberto Stenad (40), quien contada con pedido de paradero activo por una causa de vIolación de domicilio, hurto y robo, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Justicia Nº 12 de Bahía Blanca.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Sociedad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE