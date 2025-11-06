Secuestro de 11 motos y 2 autos y detención de un sujeto

El secuestro de 11 motovehiculos de distintas cilindradas, por diferentes tipos de faltas a la Ley 24.449 y 2 automóviles por falta documentación, fue parte del resultado del mega operativo llevado a cabo esta tarde por personal policial de Punta Alta, la FBA XXX Coronel Rosales, el cuerpo de inspectores de Tránsito municipal y Vialidad Nacional.

Además, según indicaron fuentes oficiales, en el boulevard Avellaneda se procedió a la detención de un sujeto, identificado como Alberto Stenad (40), quien contada con pedido de paradero activo por una causa de vIolación de domicilio, hurto y robo, solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Justicia Nº 12 de Bahía Blanca.