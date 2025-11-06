“Un puñal en el pecho“: Susana Trimarco reveló que desde Paraguay le llegaron noticias de Marita Verón

Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, la mujer que se encuentra desaparecida desde el 3 de abril de 2002 en la provincia de Tucumán, afirmó que su hija "estaría en Paraguay".

La mujer sostuvo que "recibió una noticia de Asunción" sobre "una persona perdida de la cabeza en un pueblo".

En diálogo con el programa El Avispero, Trimarco expresó: "Anda comiendo de los basureros, supuestamente es mi hija".

Susana agregó que "le enviaron una foto" de la mujer, la cual "no quiere mostrar" porque "está en una situación horrorosa": "Para mí, como madre, es un puñal en el pecho".

"Es cuero y hueso, está desfigurada", describió la madre de Marita, quien habría sido secuestrada por una red de trata de personas hace 23 años en Tucumán. (NA)