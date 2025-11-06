Bochas: cuatro combinados Sub 15 presentará Bahía Blanca en el certamen Provincial

Cuatro equipos presentará el combinado bahiense en el certamen Provincial de Bochas por Parejas Sub 15 que tendrá lugar entre este viernes y sábado en la ciudad de Olavarría.

Las parejas son Thiago Fabiani-Stefano Mariani, Valentín Machado-Agustín Salvi, Joaquín Herlein-Valentín Fernández y Santino Hernández-Bautista Lucchetti.

Serán 16 equipos divididos en cuatro zonas y llevará el nombre de Thiago García, bicampeón provincial Sub 21 (2024-25) y campeón argentino Sub 21 (2025).

El encuentro de las delegaciones será este viernes a las 18 en el club Hinojo y el torneo se iniciará el sábado a las 8.30.