Presencia argentina, y bahiense, entre los nominados al The Best

Este jueves se definieron los protagonistas nominados a los Premios The Best, tradicional galardón que FIFA entrega todos los años.

Como no podía ser de otra manera hay mucha presencia argentina entre los distinguidos, con sangre de la Scaloneta.

Dibu Martínez está entre los nominados a mejor arquero del año al igual que grandes de la talla de Manuel Neuer, Gianluigi Donnarumma y Thibout Courtois, entre otros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En los defensores se destaca la presencia del experimentado Nicolás Otamendi, pieza clave de la Selección Argentina y de Benfica.

Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, que brillan en Liverpool y en Chelsea, fueron nominados como entre los mejores mediocamistas del mundo.

Entre los delanteros figuran Lionel Messi y Lautaro Martínez, sumado a Mateo Retegui, representante de la Selección de Italia. Todos ellos lucharán con estrellas de la talla de Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé.

Por último, Alejo Ciganotto forma parte de la terna en la categoría "Mejor hinchada". El simpatizante de Racing tuvo varias travesías en lo que fue el camino de la Academia en la Conmebol Sudamericana 2024, ya que viajó a todos como visitante a dedo, recorriendo alrededor de 6.500 kilómetros en total.