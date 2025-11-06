Salió hace 20 días de la cárcel y lo detuvieron por robarle a un vecino

En una rápida acción policial que combinó investigación y una orden de allanamiento, personal de la comisaría Segunda detuvo esta tarde a un hombre de 34 años, identificado como Claudio Hernán Santos, acusado de cometer un robo.

La detención se concretó sobre las 13 en un domicilio ubicado en calle Cramer al 200, tras un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 2 y la Fiscalía Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

La investigación se aceleró tras quedar el sospechoso filmado mientras sustraía herramientas del interior de una camioneta utilitaria propiedad de su vecino.

El personal del Gabinete Investigativo de la seccional trabajó en la continuidad de las pesquisas junto a la fiscalía actuante. La acumulación de pruebas, sumada a los amplios y recientes antecedentes del detenido por delitos similares, resultaron determinantes para que el Juzgado de Garantías emitiera la orden.

Santos posee un historial delictivo significativo, habiendo purgado una condena en la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta hasta hace tan solo 20 días, según informaron fuentes policiales.

Fue trasladado a la sede policial y puesto a disposición de la Justicia.