Corte de calles y servicios para este jueves 6 de noviembre

Este jueves 6 de noviembre seguirá interrumpido el tránsito por obras cloacales en Maldonado al 2000, mientras que EDES realizará dos cortes programados por reacondicionamiento del servicio.

Corte de calles:

La Municipalidad de Bahía Blanca informa que siguen las tareas por reparaciones cloacales en Maldonado al 2100 lo que interrumpirá la circulación en el lugar hasta el día sábado.

Corte de energía eléctrica

En el dia de hoy EDES informa que realizará dos cortes programados por obras de mantenimiento y mejora del servicio eléctrico.

– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Las Heras, Lamadrid, Yrigoyen, San Martin.

– de 8 a 16hs, afecta a la zona de Galván.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.