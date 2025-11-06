Operativo: arrestaron a una pareja acusada de robos y estafa

Efectivos policiales aprehendieron esta mañana a una pareja acusada de llevar adelante robos y al menos una estafa en los últimos tiempos, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el operativo se desarrolló en conjunto con personal de la comisaría Séptima y los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Los voceros señalaron que los arrestos de Emiliano Melinger (33) y Giuliana Rivero (33) se produjeron poco después de las 11, en Fabián González y Avellaneda.

Mencionaron que en poder de ambos incautaron una caja de herramientas y una garrafa de 10 kilogramos que habían sido robadas horas antes en una vivienda de Tucumán al 2.900.

Agregaron que a partir de filmaciones de cámaras de seguridad se pudo determinar que tendrían relación con un hecho ocurrido ayer en Güiraldes al 700, donde ladrones violentaron un candado y sustrajeron de una obra un generador eléctrico.

También se investiga su presunta participación en el hurto de una moto 200cc. y de una mochila con documentación y tarjetas en un inmueble situado en Argentina del Sud al 200.

Describieron que uno de los plásticos sustraídos fue utilizado poco después para realizar compras en un comercio ubicado en Don Bosco al 2100 por un monto de unos 200 mil pesos.

Refirieron además que el hombre está sospechado de ser el autor del robo de un anafe y otros elementos de calle Sixto Laspiur al 2900.

Finalmente mencionaron que por los casos se labraron actuaciones con intervención de las UFIJ N° 7 y 15