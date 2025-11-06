Cuáles son las obras que planea hacer el Municipio con el fondo extraordinario que le pide al Polo Petroquímico

El proyecto de ordenanza fiscal e impositiva que enviará el Municipio al Concejo Deliberante prevé la creación de una alicuota extraordinaria en la tasa de Seguridad e Higiene para las grandes empresas químicas y petroquímicas de Bahía Blanca, con el objetivo de recaudar 27 mil millones de pesos adicionales para destinar a obras hidráulicas.

Según el intendente Federico Susbielles, se trata de un aporte específico y por única vez, para contribuir a la reconstrucción de la ciudad luego de la inundación trágica del 7 de marzo.

En su presentación de hoy, Susbielles explicó cuáles son los trabajos en desagotes pluviales que se piensan realizar con esos fondos:

Se trata de obra del pluvial en Barrio Vialidad 1º etapa (Ingeniero White) por $800.000.000,00; pluvial Calle Rubado (White), $1.220.000.000.00; pluvial General Daniel Cerri, calle San Martín, $480.000.000,00; y pluvial en Barrios Cenci, Los Olivos, Villa Belgrano, Los Fresnos, Nueva Belgrano, por $3.053.000.000,00.

También en el pluvial de calle Hernández de los barrios Cenci y Los Olivos, por $1,200.000.000,00; pluvial Barrio Molina Campos 1º etapa, por $3.400.000.000,00; pluvial Jorge Newbey 1° etapa en los barrios Aldea Romana, Las Acacias, San Agustín y Patagonia, por $2,450.000.000,00; y pluvial en Caseros y Garibaldi, de Villa Mitre, por $640.000.000,00.

A esto se suma el pluvial de Agustín Alvarez entre Latanzio y Rizzo, por $210.000.000,00; pluvial en barrios 17 de Agosto y Harding Green, por $4.100.000.000,00; pluvial en calle Láinez en los barrios Oasis y Taxistas, por $4.347.000.000,00; pluvial en Cortalezzi 1° etapa, por $3.300.000.000,00; y finalmente el pluvial en los barrios 5 de Abril y Los Patricios, por $1,800,000,000.00.

"La situación de la ciudad es de una gravedad extraordinaria. Claro está que Bahía no tiene acceso a financiamiento internacional ni un compromiso del gobierno nacional para la reconstrucción", afirmó el jefe comunal y sostuvo que ese contexto obliga al Municipio a buscar recursos que estén a su alcance, por eso la sobretasa a las grandes empresas.