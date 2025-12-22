Seguirá preso el detenido por lastimar a una nena de un piedrazo

Continuará detenido un sujeto acusado de provocarle lesiones de gravedad a una nena de 7 años al arrojar una piedra al interior de una vivienda ubicada en la zona del barrio Thompson.

Fuentes oficiales indicaron que el Juzgado de Garantías Nº 1, a pedido de la fiscal Marina Lara, convirtió en prisión preventiva el arresto de Brandon Lautaro Manuel Hernández.

El individuo se encuentra imputado de lesiones culposas agravadas y permanece alojado en la Unidad Penal Nª 4 de Villa Floresta.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde el Ministerio Público señalaron que "el hecho ocurrió el 30 de noviembre pasado, cuando el acusado violó los deberes de cuidado al no asegurarse sobre la ausencia de personas en un sector donde arrojó una piedra, sobre el patio del domicilio".

Según la fiscal, "el accionar imprudente de Hernández ocasionó que lesionara a la víctima, quien sufrió múltiples fracturas en distintas partes del rostro y que, al ingresar al Hospital Penna, debió ser operada por las heridas que presentaba en el tejido de la cara".

"Esto sucedió en un domicilio que tiene dos propiedades, una adelante y otra atrás. Aparentemente se presentó en el lugar una persona que preguntó por un tal Lucas (supuestamente vive en los fondos) y como no recibió la respuesta que buscaba, arrojó una piedra que impactó en la niña", había indicado en ese momento una fuente policial.