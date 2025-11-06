Recuperaron en el parque San Martín una moto robada

La Policía de Punta Alta informó que anoche recuperó una moto que había sido denunciada como robada el día anterior.

Según informaron desde la Comisaría local, efectivos de la Policía Comunal que hacían una recorrida preventiva por el interior del parque San Martín encontraron una moto marca Keller KN110 abandonada, apoyada sobre un árbol.

Al consultar los datos del vehículo, constataron que tenía un pedido de secuestro activo, ya que la noche anterior un vecino había denunciado que se la habían del frente de una casa en Alberdi al 400.

