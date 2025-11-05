La superluna más grande del año llega esta noche: cuál es la hora ideal para observarla

La noche de este miércoles será protagonista de un espectáculo astronómico imperdible: la superluna de noviembre, que además será la más cercana y brillante a la Tierra de todo el año.

Si bien el punto máximo de cercanía (perigeo) ocurrió a las 10.19 de la mañana (hora argentina), la visión más espectacular, donde la Luna se verá más grande debido a la "ilusión lunar" (cuando está baja en el horizonte), será esta noche.

Se espera que la visibilidad óptima, con su máximo brillo, se produzca aproximadamente entre las 21 y las 23 horas en el cielo argentino.

Según los especialistas, para aprovechar al máximo este fenómeno, también conocido como la Superluna del Castor, es preciso tener las siguientes recomendaciones: