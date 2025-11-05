Bahía Blanca | Miércoles, 05 de noviembre

Sociedad.

La superluna más grande del año llega esta noche: cuál es la hora ideal para observarla

Para quienes observen desde Argentina, el momento de máximo brillo ocurrirá entre las 21 y las 23.

Archivo La Nueva.

La noche de este miércoles será protagonista de un espectáculo astronómico imperdible: la superluna de noviembre, que además será la más cercana y brillante a la Tierra de todo el año.

Si bien el punto máximo de cercanía (perigeo) ocurrió a las 10.19 de la mañana (hora argentina), la visión más espectacular, donde la Luna se verá más grande debido a la "ilusión lunar" (cuando está baja en el horizonte), será esta noche.

Se espera que la visibilidad óptima, con su máximo brillo, se produzca aproximadamente entre las 21 y las 23 horas en el cielo argentino.

Según los especialistas, para aprovechar al máximo este fenómeno, también conocido como la Superluna del Castor, es preciso tener las siguientes recomendaciones:

  • Mirar hacia el horizonte: ubícarse en un lugar con vistas despejadas hacia el este al atardecer, ya que la Luna estará saliendo.
  • Buscar la oscuridad: alejarse de las grandes fuentes de contaminación lumínica urbana. Cuanto más oscuro el cielo, más impresionante será la vista.
  • Sin extras: no se necesitarán telescopios ni equipos especiales para ver el fenómeno. Bastará con un cielo despejado para ver el satélite natural más grande y brillante de lo habitual.
  • Dato extra: la Superluna de noviembre coincide con la lluvia de meteoros Táuridas del Sur, que son los restos dejados por el pequeño cometa 2P/Encke durante su paso. (NA)

