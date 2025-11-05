La Armonía ganó una batalla, que tuvo varios yerros arbitrales

En la previa, era cantado que el pleito entre La Armonía y Comercial iba a ser caliente. Y lo fue, con mucha polémica, errores arbitrales y la victoria para el dueño de casa por la mínima.

Una vez más, un partido de la Liga terminó con discusiones, protestas, encontronazos. Y también con una muy floja labor de la terna arbitral, sobre todo de los asistentes.

Claro que el velezano se impuso con un gol de Di Santoro y lo festejó con su gente para asumir el liderazgo en la recta final, ya que si bien comparte el sitial de privilegio con su derrotado, tiene ventaja en los partidos entre sí (1-0) ambos.

Mejor el visitante

Pese a jugar con el “Oso” Castro como único delantero, Comercial lució mejor y fue superior en los primeros 20 minutos.

Casualmente, el 9 del portuario tuvo en vilo a la segura defensa local y estuvo a punto de abrir el marcador con un bombazo que bancó a pie firme “Nacho” Torres.

Pese a tener mejor pie en la mitad, el dueño de casa abusó del pelotazo, no formó sociedades y perdió el monopolio del balón constantemente.

Siempre lució mejor Comercial, que debió ponerse en ventaja de no ser por un grosero error del asistente Exequiel Pérez.

Llegó un centro llovido al área local, Juan Martín González –en su intento por despejar el balón— habilitó a Pablo “Araña” González, quien sentenció desde el piso luego que lo tomaron de la camiseta. El asistente recién levantó el banderín luego de que el 11 definiera y el árbitro principal Fernando Márquez ya había marcado el centro de la cancha. Insólito.

La Armonía recién llegó por primera vez con un zurdazo de Sabugo a falta de 10 minutos, cuando ya había equilibrado el trámite.

Con la bronca de visitante, el primer tiempo se fue en cero.

Otra polémica y éxito local

En el complemento, “Fito” Cuello ajustó cuerdas. El ingreso de Herrera le dio más dinámica y recuperación.

Y luego de un cuarto de hora parejo y sin grandes chances, llegó el gol que marcó el destino del partido.

Herrera progreso por izquierda, la pelota se le fue, pero Agustín Huizenga no levantó el banderín y, en la continuidad de la maniobra, Di Santoro –en la única que tuvo— la mandó al fondo de la red tras bancar la marca, girar y cruzar un zurdazo.

Comercial se fue de partido un rato ante otro yerro arbitral, pero el tramo final fue electrizante.

Torres le sacó el empate a Rachi luego de salir mal en un centro y Orozco le sacó una definición de frente a su compañero Brizzi.

Con Marino bancando todo y una buena defensa, el velezano resistió y se llevó tres puntos con valor agregado.

El final terminó demasiado caliente, con golpes, encontronazos e insultos. Una imagen repetida en el fútbol doméstico, potenciados por reiterados flojos arbitrajes –sobre todo en Promocional- y malos comportamientos de los futbolistas. A bajar un cambio.

La síntesis

LA ARMONÍA 1

Ig. Torres 6

Mendoza 6

G. Blanco 6

MARINO © 7

Vega 6

E. Scalco 5

F. Cuello 6

J.M. González 5

Vallejos 5

Sabugo 5

Di Santoro 7

DT: R. Cuello

COMERCIAL 0

Sanhueza 5

Cartés 6

Orozco 6

Sáez 5

Giordano 5

M. Silenzi © 5

Giamberardino 6

N. Gómez 5

Kessler 6

P. González 7

Castro 6

DT: G. Silenzi

PT. No hubo goles.

ST. Gol de Di Santoro (LA), a los 19m.

CAMBIOS. 60m. Herrera (6) por Scalco, 74m. Ruiz por Sabugo y 89m. Carta por Vallejos, en La Armonía; 62m. B. Gómez (5) por Kessler, 73m. J.P. Coronel y Rachi por Giordano y P. González y 84m. Gil y Brizzi por N. Gómez y M. Silenzi.

ARBITRO. Fernando Márquez (4).

TERCERA JUVENIL. 1-1.

CANCHA. La Armonía (aceptable).