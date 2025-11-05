Pedro Luro: un menor de 17 apuñaló a la pareja actual de su ex, un hombre de 30

La víctima fue conducida de urgencia al hospital Penna, con heridas graves.

Un joven de 17 años fue detenido anoche en Pedro Luro, acusado de apuñalar a un hombre de 30 que es el novio de su expareja, una mujer de 36.

El acusado -a quien no se identifica por razones legales- fue conducido a dependencias del Centro de Recepción Valentín Vergara de nuestra ciudad, por disposición de un juez del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Mientras que a la víctima, Marcelo Márquez, la trasladaron de urgencia al hospital Penna, con heridas de arma blanca en el cuello y omóplato derecho.

"Lo derivaron con riesgo de vida", informaron las fuentes policiales.

Desde el Penna se informó que Márquez es asistido en el área de emergencias, con un neumotórax, situación que sucede cuando hay fuga de aire de un pulmón hacia la pared torácica.

La pareja de la víctima y exnovia del joven detenido, una chica de 36 años, fue testigo de los hechos, según se indicó.

El menor, al parecer, tenía una prohibición de acercamiento a la mujer, por violencia de genero.