Semifinalistas: el juego tres quedó para Barrio Hospital, El Nacional y Sportivo Bahiense

(Noticia en desarrollo)

Con las victorias de Barrio Hospital (en suplementario) y El Nacional -ambos como locales- más la que logró Sportivo Bahiense de visitante, en los terceros partidos correspondientes a los cuartos de final del torneo de Segunda, César "Tito" Loustau, quedaron armadas las llaves de semifinales entre Barrio Hospital (1º)-Comercial (7º) y El Nacional (3º)-Sportivo (5º).

Las mismas se jugarán, al mejor de tres, comenzando el viernes en La Curtiembre y El Nacional.

Esta noche, Barrio Hospital venció a Altense, por 95 a 90, en suplementario (82-82); El Nacional superó a Ateneo, 82 a 77 y Sportivo a Independiente, 81 a 64.

El único clasificado tras ganar los dos primeros partidos había sido Comercial, eliminando a Argentino.

Barrio Hospital 95, Altense 90 (82-82)

Barrio Hospital (95): L. Fortelli (21), E. Benedetti (14), T. Bussetti (14), J.L. Martínez (19), H. Banegas (8), fi; S. Branciforte (3), A. Andreanelli (9) y T. Galant (7). DT: Claudio Queti.

Altense (90): M. Ortega (4), J.M. Bicondoa (13), B. Baier (11), B. D'Amico (15), N. Zanabria (8), fi; D. Agalupe (15), L. Jaimes (22), M. Simoncini, A. Lorca y J. Gómez (2). DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: Barrio Hospital, 25-27; 42-48 y 61-62.

Tiempo regular: 82-82.

Árbitros: Mariano Enrique, Alejandro Ramallo y Horacio Sedán.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Serie: Barrio Hospital, 2-1.

El Nacional 82, Ateneo 77

El Nacional (82): L. La Bella (9), S. Ferrari, N. Dulsan, M. Echarri (19), L. Ruiz (2), fi; F. Dulsan (14), S. Hamze (15), A. Arias (21), J.C. Dauphin (2) y M. Cruglak. DT: Ramiro Riviere.

Ateneo (77): M. Leiva (19), J. Ripoll (20), F. Percello (5), N. Bejarano, D. Ezcurra (11), fi; N. Ilacqua (9), M. Casco, L. Gómez (13) y N. Taboada. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: El Nacional, 13-22; 34-31 y 59-48.

Árbitros: Sebastián Arcas, Eduardo Ferreyra y Juan Agustín Matías.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Serie: El Nacional, 2-1.

Independiente 64, Sportivo 81

Independiente (64): J.P. Morán (9), M. Zonza (11), J.I. De Pástena (7), L. Figueroa (2), A. Ríos (12), fi; M. Schmir (2), A. Astradas (9), R. Catalá, D. Pavon (4), F. Slonimsqui y F. Bonino (8). DT: Javier Musumeci.

Sportivo (81): R. Blanco (14), G. Martínez (7), A. Barbero (8), E. Miguel (7), F. Escobar (2), fi; G. Stach (16), J. Tuero (7), M. Ayala (16), U. Montes (4) y F. Galassi. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Independiente, 16-21; 32-39 y 51-62.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Juan Cruz Schernenco.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Serie: Sportivo, 2-1.