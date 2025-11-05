Corte de servicios para este miércoles 5 de noviembre

Este miércoles 5 de noviembre se realizarán cortes programados de energía eléctrica en distintos sectores de la ciudad en el marco del plan de obras y mantenimiento del servicio.

Según informa la prestataria EDES habrá cinco cortes en la ciudad en el día de hoy:

– de 8 a 10hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Paroissien, Lainez, Necochea, D’Orbigny.

– de 8:30 a 12:30hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Brown, Fitz Roy, Las Heras, Rodriguez.

– de 10 a 14hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Bouchard, Los Sauces, Rawson, Los Tamariscos.

– de 10 a 13hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: Alsina, Sarmiento, Corrientes, Tres de Febrero.

– de 9 a 12hs, afecta al cuadrante comprendido por las calles: 25 de Mayo, Pasaje Palau, Brown, Brandsen, San Martín.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas

Los usuarios alcanzados por estas obras de mejora en la red son notificados de la misma antes, durante y después de su realización, mediante un correo electrónico y la App de la empresa.