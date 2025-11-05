Fin del tren Buenos Aires-Bahía Blanca: se llevan los muebles de la Estación Sud

Después de la efectivización del retiro de José González como jefe de la estación ferroviaria Bahía Blanca Sud de avenida Cerri al 700, que había decretado el cierre definitivo de la misma, este miércoles 5 de noviembre se retiró el mobiliario en medio de las negociaciones municipales por la tenencia del lugar.

Personal de Trenes Argentinos, trasladaron todos los elementos que estaban en el edificio ante la mirada del gremio y funcionarios municipales que constataron el procedimiento y tomando constancia de lo que se retiraba del lugar.

Allì estuvieron presentes Walter Larrea, asesor letrado del Municipio, junto con Eduardo Matarazzo de la Comisión Ferroviaria Regional y el director de patrimonio del Municipio, José Zingoni, controlando el retiro del patrimonio por parte de la empresa estatal.

Según indicó Matarazzo a LU2, se notificaron de que iban a realizar el desmantelamiento de los elementos que se encuentran en la estación por un canal interno de información, mientras que están negociando entre el ejecutivo municipal y el gobierno nacional por la tenencia del lugar: "El intendente de Bahía Blanca está haciendo negociaciones por la tenencia de la estación para otras actividades. y bueno, de la noche a la mañana, casualmente, después de pasar unas elecciones favorables creo que interpretan que les da carta libre para todo, vienen a llevarse las cosas y a cerrar la estación", indicó el dirigente.

Personal de Trenes Argentinos sacan elementos de las oficinas de Estación Sud (Rodrigo García, La Nueva)

Dentro del lugar existen elementos de trabajo pertenecientes a la empresa, pero también patrimonio histórico, por lo que se están haciendo los contralores pertinentes para que solo trasladen aquellas cosas permitidas: "Estamos vigilando que no se lleven nada que corresponda al patrimonio histórico de la Estación Sud. El personal se está llevando mobiliario de oficina: escritorios, computadoras, etc. Lo que tiene que ver con lo histórico, desde los bancos del Andén, hasta cosas que se encuentran incrustadas o adheridas al mismo, sumado a la confitería, que tiene un mobiliario muy valioso, eso no se puede tocar", afirmó Matarazzo.

La situación del retiro de los elementos se vive en medio de un clima de tensión, ya que el personal de Trenes Argentinos, no quería ser filmados mientras realizaban las tareas. "Se ve que les molesta que hayamos venido a ver que no se llevaran lo que querían. Si nosotros no nos enteramos andá a saber que pasaba y que se llevaban, cerró el titular de la Comisión Ferroviaria Regional.



